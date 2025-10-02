Известный словенский альпинист Домен Шкофич установил уникальный рекорд — без страховки, но с парашютом выбрался из самолета Blanik и пересек его корпус в небе, на высоте 2,5 км. Видео опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

Каждый этап сложного трюка фиксировали встроенные камеры. На кадрах экстремал аккуратно вылезает из планера, перебирается под крыло, затем под днищем самолета, летящего над Австрией со скоростью 80-100 км/ч, плавно передвигается по специальным захватам под второе крыло, после чего срывается и падает.

Затем Шкофич идет на вторую попытку — она также заканчивается падением, как и третья. Четвертая оказывается удачной — он благополучно поднимается на второе крыло. Вместе с тем, в самолет не возвращается — прыгает с парашютом вниз.

«Это было невероятное ощущение, гораздо более сильное, чем я себе представлял. Я думал, что готов, но это было не так. Я даже начал сомневаться, смогу ли я это сделать. Нет слов, чтобы описать этот опыт. Ничего подобного раньше никто не делал», — отметил Шкофич.

Альпинист заметил, что свой трюк посвятил знаменитому актеру Тому Крузу, который совершал невероятные трюки на поездах, вертолетах, самолетах, высоких зданиях.

Проект продемонстрировал, как человеческие амбиции в сочетании с технической точностью могут вывести альпинизм на совершенно новый уровень, пояснили журналисты.