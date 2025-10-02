На протесты во Франции вышли около 600 тысяч человек

На массовые протесты против мер жесткой экономии во Франции вышли около 600 тысяч человек. Об этом пишет Parisien со ссылкой на ведущий профсоюз республики «Всеобщая конфедерация труда».

«Профсоюз CGT только что объявил, что на акции в четверг, 2 октября, вышли "почти 600 тысяч" манифестантов», — говорится в тексте.

При этом, согласно данным МВД Франции, протесты по всей стране собрали 195 тысяч человек. Известно о четырех задержанных.

Напомним, что массовые акции под лозунгом «Заблокируем все» начались во Франции в сентябре. Участники протестов выступают против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.