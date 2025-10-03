НАТО нужно остановить перевооружение для того, что избежать конфликта с Россией.

С таким призывом выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«После расширения НАТО в сторону России мы начали перевооружаться. Активируются все тревожные сигналы. Мы должны немедленно прекратить перевооружение Европы, мы не хотим войны», — говорится в публикации.

Мема отметил, что недавнее выступление президента России Владимира Путина показало, что Москва видит воинственную риторику Европы. Это демонстрирует, что европейские страны движутся в неверном направлении, подчеркнул он.

Политик также призвал НАТО, Китай и Индию работать над урегулированием конфликта на Украине, чтобы избежать риска его превращения в «глобальную войну».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны под предлогом мнимой агрессивности Москвы намерены перевооружаться. Он добавил, что российская сторона считает абсолютно необоснованной ссылку на свою агрессивность.