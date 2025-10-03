В Японии увидели в словах Путина намек на удар «Орешником» по Европе

Президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ в случае возникновения угрозы со стороны Запада, мог иметь в виду удары ракетным комплексом «Орешник». К такому выводу пришла японская газета Nikkei.

В публикации обратили внимание на выступление Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», где он заявил о росте милитаризации Европы и усиленном раздувании «российской угрозы». В статье указали на то, что президент РФ отверг наличие у Москвы планов нападать на НАТО, однако подчеркнул, что если угроза возникнет со стороны альянса, то Россия «ответит быстро».

В газете отметили, что конкретных ответных мер Путин не назвал, однако добавили, что в России в 2025 году должно начаться серийное производство «Орешника», радиус действия которого охватывает всю Европу.

«Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги», — говорится в статье.

Выступление Путина на «Валдае» состоялось 2 октября. Глава государства, в частности, заявил, что правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию вокруг «российской угрозы». Президент отметил, что они «повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом», говоря о том, что Россия может якобы напасть на НАТО.

Путин пошутил про «Орешник»

При этом Путин пообещал, что ответ РФ будет весьма убедительным в случае агрессии со стороны Европы. Он подчеркнул, что если какие-либо страны захотят «потягаться с Россией», то «пусть попробуют». Российский лидер также добавил, что испытывает чувство гордости за Вооруженные силы РФ, и за граждан России.