Туск раскрыл преимущество РФ перед Европой

Россия обладает преимуществом перед Европой в виде силы духа ее граждан. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РБК.

По его словам, граждане РФ готовы к бою и самопожертвованию. Говоря о силе россиян, Туск показал на голову и сердце.

«Единственным преимуществом россиян является ментальность. Наша популяция вместе с Британией 500 миллионов против их 150 миллионов. Но у них психологическое преимущество, поэтому мы иногда выглядим нерешительными», — сказал Туск на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Копенгагене, отметив, что русские «готовы сражаться».

При этом он отметил, что Варшава не заинтересована в эскалации конфликта и противостоянии с Россией. Несмотря на это, по мнению Туска, поражение Киева «будет означать в будущем конец Польши и Европы».