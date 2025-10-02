Нападение у синагоги в Манчестере рассматривают как теракт

Полиция британского Манчестера рассматривает нападение у синагоги на Миддлтон-роуд как теракт. Об этом сообщает Telegraph.

Как заявил глава антитеррористического управления полиции и помощник комиссара Лоуренс Тейлор, такое решение было принято на основе имеющейся информации. Кроме того, полиция также произвела два ареста.

Напомним, что ранее неизвестный мужчина наехал на автомобиле на людей возле синагоги в Манчестере. После он вышел из машины и набросился на людей с ножом. В результате два человека погибли, еще трое получили ранения. При этом нападение произошло в важный религиозный праздник в иудаизме Йом-кипур.