Белый дом отказался комментировать статью WSJ о разведданных для Киева

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась комментировать публикацию газеты The Wall Street Journal о «готовности» США предоставить Украине разведданные для ударов по целям на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос, Левитт заявила, что Белый дом «не комментирует сообщения, связанные с засекреченной разведывательной информацией».

«Делать это публично было бы безответственно», — добавила она.

Также Левитт указала, что позиция президента США Дональда Трампа по вопросу поставок оружия Киеву не изменилась. По ее словам, она заключается в том, что Вашингтон будет продолжать продавать оружие НАТО, чтобы альянс мог поставлять его Украине.