В Киеве экстремисты устроили рейд по рынку в поисках книг на русском языке

Экстремисты в Киеве устроили рейд по одному из рынков города в поисках книг на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Уточняется, что своей целью «языковые активисты» выбрали книжный рынок на Почайной.

«Заведения, в которых они находили русскоязычные книги, люди в защитных комбинезонах "опечатывали"», — говорится в тексте.

Согласно опубликованным кадрам, активисты выкрикивали националистические лозунги и заявляли, что продажа книг на русском языке угрожает нацбезопасности Украины. Также они требовали уничтожить русскоязычные издания. На каком основании была устроена данная проверка и является ли она самовольной инициативой, не уточняется.