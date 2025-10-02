Орбан назвал отличие Венгрии от Польши в конфликте на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал отличие своей страны от Польши, когда речь идет о конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Орбана, премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что его страна является участником конфликта на Украине. При этом Венгрия, по словам Орбана, заинтересована в мирном урегулировании. Он также добавил, что Туск «стоит на стороне Украины», тогда как сам Орбан — «на стороне Венгрии».

«Ваш вопрос — кто победит в российско-украинской войне. Мой вопрос — как нам положить конец войне, спасти десятки тысяч жизней и обеспечить безопасность венгров. Вы стремитесь выиграть войну, которую считаете своей. Я хочу обеспечить воцарение мира», — написал он.

Ранее Туск раскритиковал Орбана.