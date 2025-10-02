Забастовки французских авиадиспетчеров парализуют авиасообщение в Европе

Генеральный директор лоукостерной британской компании Ryanair предупредил, что на следующей неделе рейсы более 100 тысяч пассажиров могут быть сорваны из-за забастовки профсоюза авиадиспетчеров во Франции. Глава бюджетной авиакомпании Майкл О'Лири заявил, что забастовка обойдётся Ryanair примерно в 20 миллионов фунтов стерлингов упущенной выгоды. Демонстрации также затронут и рейсы в другие страны Европы, куда самолёты летят через воздушное пространство Франции.

Члены Профсоюза авиадиспетчеров (SNCTA), крупнейшего во Франции профсоюза, представляющего авиадиспетчеров, проведут забастовку с 7 октября до утра 10 октября из-за спора об оплате и условиях труда.

Помимо рейсов, направляющихся во Францию, забастовка также затронет те рейсы, которые используют французское воздушное пространство для достижения конечного пункта назначения (так называемые «пролёты»), включая рейсы, направляющиеся в Испанию, Италию, Грецию и обратно.

О'Лири призвал защитить полёты от забастовок, заявив, что их нарушение является злоупотреблением свободным единым рынком. Глава авиакомпании заявил, что в первые два дня забастовок Ryanair ожидает отмены около 600 рейсов, причём почти все они будут пролётами над территорией страны.

«Это около 100 тысяч пассажиров, чьи рейсы будут без всякой необходимости отменены в следующую среду и четверг. В настоящее время мы ежедневно выполняем около 3500 рейсов, и около 900 из них пересекают воздушное пространство Франции, и около двух третей из них, около 600 рейсов, отменяются каждый день из-за забастовки диспетчеров воздушного движения», – заявил он.

Признавая право французских рабочих на забастовку, он при этом заявил, что Евроконтроль – гражданско-военная организация, которая поддерживает управление воздушным движением по всей Европе – может вмешаться, чтобы контролировать воздушное пространство и обеспечивать выполнение рейсов.

Он призвал правительство «оказать давление» на Еврокомиссию и правительство Франции, чтобы обеспечить защиту полётов во время забастовок.

Представитель Министерства транспорта заявил: «Воздушное пространство является суверенным, и каждое государство само решает, как лучше им управлять».

О'Лири призвал пострадавших пассажиров жаловаться на любые перебои в работе министрам транспорта и Европейской комиссии, используя специальный веб-сайт авиакомпании.

Пассажиры, пользующиеся рейсами авиакомпаний easyJet, British Airways, Vueling и Lufthansa, также могут столкнуться со сбоями.

Однако точные последствия забастовок станут известны только на следующей неделе, поскольку авиакомпании стараются избегать отмен рейсов до начала стачки.