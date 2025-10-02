Левая партия во Франции выдвинет вотум недоверия новому премьеру

Левая партия «Непокорившаяся Франция» выдвинет на текущей неделе первый вотум недоверия новому премьер-министру страны Себастьяну Лекорню. Об этом у себя на странице X заявил координатор партии Мануэль Бомпар.

Он отметил, что вотум недоверия новому премьеру Франции будет выдвинут «до конца недели при поддержке всех левых депутатов, которые выразили желание его подписать».

«На следующей неделе мы проголосуем за вынесение вотума недоверия Лекорню и его несчастному бюджету», — написал Бомпар.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Теперь Лекорню предстоит сформировать новый кабмин. Его предшественник Франсуа Байру подал в отставку, после того как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.