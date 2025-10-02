Пока вы не уснули: дата атаки на Крым и резкий ответ Захаровой фон дер Ляйен

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

WSJ: США планируют предоставить Киеву разведданные для ударов по России

Вашингтон намерен предоставить Киеву разведданные для атаки российских территорий. Об этом в среду, 1 октября, сообщили американские чиновники в беседе с Wall Street Journal.

— США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. Президент Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву, — добавили в материале.

В связи с этим правительство США ждет от стран НАТО аналогичной поддержки Украины. Кроме того, американская администрация рассматривает возможность поставок Киеву ракет Tomahawk и Barracuda.

В Британии назвали предполагаемую дату атаки Украины на Крым

Украина может осенью начать атаку на Крым. Такое мнение в эфире телеканала Sky News выразил военный аналитик Майкл Кларк.

Отмечается, что речь идет о возможном авиаударе или высадке морского десанта. Эксперт считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться создать брешь в российской системе противовоздушной обороны и использовать ее, «чтобы добраться до чего-то более ценного».

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна помнить, кто обычно выплачивает репарации.

Так на предложение главы ЕК о выдаче Киеву «репарационного кредита» с использованием замороженных активов России отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Саму конструкцию даже обсуждать не хочется, настолько она бредовая. Но меня зацепило слово "репарации". (...) Киевский режим и его спонсоры терпят сокрушительное поражение на поле боя. Кто обычно платит репарации? Урсула-то помнит, она же гражданка Германии, должна знать», — отметила дипломат.

Стало известно о попавшем в сложную ловушку Трампе

Президент США Дональд Трамп оказался в сложной политической ловушке, заявил в беседе с «Царьградом» бывший депутат Верховной Рады Олег Царев. По его словам, американский лидер хотел бы наладить отношения с Россией, но внутренние проблемы и давление противников заставляют его идти на уступки Киеву.

Эксперт отметил, что на американского президента давят сразу с нескольких сторон.

«Ему надо будет сесть и договариваться по бюджету. И я практически уверен, что ему поставят условие продолжать финансирование Украины», — подчеркнул Царев.

Премьеру Британии пришлось экстренно прервать визит в Данию

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру пришлось экстренно покинуть неформальный европейский саммит в Дании и вернуться в свою страну после сообщений об атаке на синагогу в Манчестере. Об этом сообщает Sky News.

По возвращении в Британию Стармер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с произошедшим. Премьер страны добавил, что «потрясен» нападением на синагогу.

Россиянам обещали зиму холоднее предыдущей

Зимний период с 2025 на 2026 год выдастся значительно холоднее предыдущего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

По словам синоптиков, к более низким температурам следует готовиться почти всем россиянам. Например, более холодный ноябрь ожидается в на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, а также в северных и центральных районах Сибирского федерального округа.

Суд изъял имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино»

Тверской суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России изъял имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино» Николая и Дениса Штенгеловых и компании «Кондитерус Ком». Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что имущество было изъято в пользу государства.

Представители Дениса Штенгелова планируют обжаловать решение Тверского районного суда об изъятии имущества, а также решение о признании активов его и его отца Николая экстремистским объединением.

«Будем откровенны»: Дугин заявил о неотвратимости третьей мировой войны

Смена миропорядка обычно происходит через войну и также дело обстоит сейчас, ведь те, кто обладает глобальной властью, не готовы отказаться от нее добровольно. Об этом в колонке для «Царьграда» заявил доктор политических и социологических наук, кандидат философских наук Александр Дугин.

В публикации Дугин отметил, что повороты истории бывают разными и из-за этого лишь гипотетически можно надеяться на то, что лидеры Запада самостоятельно откажутся от своей гегемонии. Однако, скорее всего, этого не произойдет, а значит грядет война. Сейчас она уже идет — на Ближнем Востоке, в зоне спецоперации на Украине, однако глобальный конфликт еще не набрал полную силу.

Три человека пострадали при перестрелке около дагестанской школы

Трое человек получили ранения во время перестрелки около школы № 1 в дагестанском селе Унцукуль. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Очевидцы рассказали, что их доставили в местную больницу.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе администрации Унцукульского района.

— Произошла перестрелка. По предварительной информации, ранены три человека. Обстоятельства уточняются, — передает сообщение ТАСС.

Лазарева* отказалась отвечать на вопрос украинской журналистки о россиянах

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) отказалась отвечать на вопрос украинской журналистки Алеси Бацман о коллегах из России. Их разговор доступен на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) .

Бацман спросила у Лазаревой, кто из ее российских коллег поддержал начало спецоперации на Украине, а кто выступил против.

«Не надо мне такие [вопросы] задавать. Потому что, когда вы говорите о моих коллегах, я напомню, что я с 2012 года, очень давно, не работаю на телевидении. Никаких коллег у меня с этого времени нет и не было», — заявила ведущая.

