Пока вы не уснули: дата атаки на Крым и резкий ответ Захаровой фон дер Ляйен
WSJ: США планируют предоставить Киеву разведданные для ударов по России
Вашингтон намерен предоставить Киеву разведданные для атаки российских территорий. Об этом в среду, 1 октября, сообщили американские чиновники в беседе с Wall Street Journal.
В связи с этим правительство США ждет от стран НАТО аналогичной поддержки Украины. Кроме того, американская администрация рассматривает возможность поставок Киеву ракет Tomahawk и Barracuda.
В Британии назвали предполагаемую дату атаки Украины на Крым
Украина может осенью начать атаку на Крым. Такое мнение в эфире телеканала Sky News выразил военный аналитик Майкл Кларк.
Отмечается, что речь идет о возможном авиаударе или высадке морского десанта. Эксперт считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться создать брешь в российской системе противовоздушной обороны и использовать ее, «чтобы добраться до чего-то более ценного».
Захарова напомнила гражданке Германии фон дер Ляйен про репарации
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна помнить, кто обычно выплачивает репарации.
Так на предложение главы ЕК о выдаче Киеву «репарационного кредита» с использованием замороженных активов России отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».
Стало известно о попавшем в сложную ловушку Трампе
Президент США Дональд Трамп оказался в сложной политической ловушке, заявил в беседе с «Царьградом» бывший депутат Верховной Рады Олег Царев. По его словам, американский лидер хотел бы наладить отношения с Россией, но внутренние проблемы и давление противников заставляют его идти на уступки Киеву.
Эксперт отметил, что на американского президента давят сразу с нескольких сторон.
Премьеру Британии пришлось экстренно прервать визит в Данию
Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру пришлось экстренно покинуть неформальный европейский саммит в Дании и вернуться в свою страну после сообщений об атаке на синагогу в Манчестере. Об этом сообщает Sky News.
По возвращении в Британию Стармер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с произошедшим. Премьер страны добавил, что «потрясен» нападением на синагогу.
Россиянам обещали зиму холоднее предыдущей
Зимний период с 2025 на 2026 год выдастся значительно холоднее предыдущего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
По словам синоптиков, к более низким температурам следует готовиться почти всем россиянам. Например, более холодный ноябрь ожидается в на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, а также в северных и центральных районах Сибирского федерального округа.
Суд изъял имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино»
Тверской суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России изъял имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино» Николая и Дениса Штенгеловых и компании «Кондитерус Ком». Об этом сообщает ТАСС.
В публикации отмечается, что имущество было изъято в пользу государства.
Представители Дениса Штенгелова планируют обжаловать решение Тверского районного суда об изъятии имущества, а также решение о признании активов его и его отца Николая экстремистским объединением.
«Будем откровенны»: Дугин заявил о неотвратимости третьей мировой войны
Смена миропорядка обычно происходит через войну и также дело обстоит сейчас, ведь те, кто обладает глобальной властью, не готовы отказаться от нее добровольно. Об этом в колонке для «Царьграда» заявил доктор политических и социологических наук, кандидат философских наук Александр Дугин.
В публикации Дугин отметил, что повороты истории бывают разными и из-за этого лишь гипотетически можно надеяться на то, что лидеры Запада самостоятельно откажутся от своей гегемонии. Однако, скорее всего, этого не произойдет, а значит грядет война. Сейчас она уже идет — на Ближнем Востоке, в зоне спецоперации на Украине, однако глобальный конфликт еще не набрал полную силу.
Три человека пострадали при перестрелке около дагестанской школы
Трое человек получили ранения во время перестрелки около школы № 1 в дагестанском селе Унцукуль. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Очевидцы рассказали, что их доставили в местную больницу.
Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе администрации Унцукульского района.
— Произошла перестрелка. По предварительной информации, ранены три человека. Обстоятельства уточняются, — передает сообщение ТАСС.
Лазарева* отказалась отвечать на вопрос украинской журналистки о россиянах
Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) отказалась отвечать на вопрос украинской журналистки Алеси Бацман о коллегах из России. Их разговор доступен на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) .
Бацман спросила у Лазаревой, кто из ее российских коллег поддержал начало спецоперации на Украине, а кто выступил против.
«Не надо мне такие [вопросы] задавать. Потому что, когда вы говорите о моих коллегах, я напомню, что я с 2012 года, очень давно, не работаю на телевидении. Никаких коллег у меня с этого времени нет и не было», — заявила ведущая.