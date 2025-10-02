Позиция Папы Римского бросила вызов политическим лагерям США

Папа Римский Лев XIV впервые с момента своего избрания публично вмешался в политическую дискуссию в США, заявив, что те, кто выступает против абортов, но поддерживает смертную казнь или бесчеловечное обращение с иммигрантами, на самом деле «не выступают за жизнь».

© Московский Комсомолец

Впервые с момента своего избрания в мае Папа Римский Лев XIV решил высказаться о политики США, раскритиковав тех, кто выступает против абортов, но одновременно поддерживает смертную казнь. Уроженцу Чикаго задали вопрос относительно спорной ситуации с планами чикагского кардинала Блейза Купича вручить награду за жизненные достижения сенатору от Иллинойса Дику Дурбину за его работу по помощи иммигрантам. Эти планы вызвали возражения со стороны некоторых консервативно настроенных епископов США, учитывая поддержку влиятельным сенатором-демократом прав на аборты. Отвечая на вопрос, понтифик прежде всего призвал к уважению обеих сторон, но также четко указал на кажущееся противоречие в подобных дебатах.

«Тот, кто говорит: "Я против абортов, но выступаю за смертную казнь", на самом деле не может быть сторонником жизни», — считает Лев XIV. Он развил свою мысль, добавив: «Тот, кто говорит, что "я против абортов, но я согласен с бесчеловечным обращением с иммигрантами в США", я не знаю, выступает ли он за жизнь».

Эти слова перекликаются с устоявшимся католическим аргументом, часто приводимым в дискуссиях об абортах, и прозвучали за несколько часов до того, как кардинал Купич объявил, что Дурбин отказался от премии. Комментируя конкретный случай, понтифик отметил, что не очень хорошо знаком с деталями, но подчеркнул важность взглянуть на общую работу, проделанную сенатором за 40 лет службы.

Отмечается, что Лев XIV не упомянул президента Трампа, администрация которого усилила иммиграционное законодательство в районе Чикаго. Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт оперативно отреагировала, опровергнув опасения, высказанные Папой римским по поводу обращения с иммигрантами. Она заявила, что «отвергает бесчеловечное обращение с нелегальными иммигрантами в США при нынешней администрации», добавив, что администрация «пытается обеспечить соблюдение законов нашей страны как можно более гуманным способом».

Церковное учение действительно запрещает аборты, но оно также выступает против смертной казни как «недопустимой» ни при каких обстоятельствах. Епископы США и Ватикан последовательно призывают к гуманному обращению с мигрантами, ссылаясь на библейскую заповедь «приветствовать незнакомца». Папа Римский отмечает, что в учении Католической церкви есть много этических вопросов, и выразил сомнение, что у кого-либо есть вся правда на этот счет. Он призвал к большему уважению друг к другу и совместному поиску решений как американским гражданам и католикам, подчеркнув, что учение Церкви по каждому из этих вопросов очень ясно.

Кардинал Купич, будучи близким советником покойного папы Франциска, известен своей позицией, сочетающей решительную поддержку учения церкви, направленного против абортов, с критикой политизации этой дискуссии епископами США. В своем заявлении об отказе Дурбина от премии Купич пожаловался, что поляризация в США создала ситуацию, когда католики оказываются «политически бездомными», поскольку ни республиканская, ни демократическая партии не в полной мере отражают широту католического учения. Он выступил в защиту чествования Дурбина за его проиммиграционную позицию, отметив, что церемония могла бы стать поводом для привлечения политических лидеров в надежде повлиять на их точку зрения по другим вопросам, включая аборты. Епископ Спрингфилда Томас Папроцки, со своей стороны, поблагодарил Дурбина за отказ от премии и призвал всех католиков молиться о том, «чтобы человеческое достоинство всех людей уважалось на всех этапах жизни, включая нерожденных и иммигрантов».