Премьеру Британии пришлось экстренно прервать визит в Данию

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру пришлось экстренно покинуть неформальный европейский саммит в Дании и вернуться в свою страну после сообщений об атаке на синагогу в Манчестере. Об этом сообщает Sky News.

По возвращении в Британию Стармер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с произошедшим. Премьер страны добавил, что «потрясен» нападением на синагогу.

Ранее в Манчестере неизвестный напал на людей с ножом около синагоги. В результате атаки не стало двух человек. Еще три человека остаются в тяжелом состоянии.