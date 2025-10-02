«Америка для американцев»: власти США призвали к депортации мигрантов

Америка для американцев, а нелегальные мигранты должны быть депортированы. Об этом на своей странице в соцсети Х заявило Министерство внутренней безопасности США.

«Каждый преступник-нелегал должен быть изгнан. Америка для американцев», - говорится в сообщении.

При этом пост проиллюстрирован плакатом, на котором персонифицированный образ США, так называемый Дядя Сэм, призывает граждан страны вступить в ряды иммиграционной полиции.

20 января состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Среди одной из ключевых задач своей администрации он обозначил борьбу с нелегальной миграцией. Президент в свои выступлениях подчеркивал, что стремится к «великому освобождению» страны от нелегальных мигрантов, так как «целые города» в США «согнулись под тяжестью оккупации ими».

При этом администрация Трампа депортировала из США уже тысячи мигрантов, в том числе и иранцев. По данным The New York Times, рейс в Иран стал одной из самых жестких мер Трампа, так как мигрантов теперь депортируют даже в места с тяжелой ситуацией в области прав человека.