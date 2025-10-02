«Это конец империи»: американских детей хотят заставить работать вместо мигрантов

США выгоняют мигрантов, но их нужно кем-то заменить, а значит, придется изменить законы так, чтобы на полях работали американские дети. Об этом заявил экономист Ричард Вольф, обратив внимание на проблемы в экономике США, пишет Telegram-канал Пул N3.

По словам Вольфа, американские власти выгоняют людей, собирающих фрукты и овощи, от которых зависит экономика Флориды.

«Но у меня есть решение. Мы меняем закон так, чтобы дети могли работать в поле. Это конец империи. Вот что происходит. (…) У нас будет детский труд. И это будет хорошо, потому что, видите ли, вы можете платить детям так же мало, как платили тем мигрантам», — констатировал экономист.

Ричард Вольф призвал задуматься о том, на какие симптомы болезни экономики указывает подобная ситуация.

«На какие симптомы вы хотели бы обратить внимание, прежде чем обратиться к врачу? Со сколькими сложностями вам предстоит столкнуться, прежде чем вы поймете, что проблема у вас на самом деле не та, о которой вы думали?», — заметил он.

Ранее стало известно о планах президента США Дональда Трампа в рамках борьбы с миграцией лишить легального статуса более чем 1,8 миллиона тех, кому разрешили въехать в США по временным гуманитарным программам администрации предыдущего президента Джо Байдена. СМИ писали, что среди тех, кто лишился статуса, оказались кубинцы, гаитяне, мигранты из Никарагуа и Венесуэлы.

При этом администрация Трампа депортировала из США и около сотни иранцев. По данным The New York Times, этот рейс стал одной из самых жестких мер Трампа, так как мигрантов теперь депортируют даже в места с тяжелой ситуацией в области прав человека.