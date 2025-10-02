Стало известно о попавшем в сложную ловушку Трампе

Президент США Дональд Трамп оказался в сложной политической ловушке, заявил в беседе с «Царьградом» бывший депутат Верховной Рады Олег Царев. По его словам, американский лидер хотел бы наладить отношения с Россией, но внутренние проблемы и давление противников заставляют его идти на уступки Киеву.

Эксперт отметил, что на американского президента давят сразу с нескольких сторон.

«Ему надо будет сесть и договариваться по бюджету. И я практически уверен, что ему поставят условие продолжать финансирование Украины», — подчеркнул Царев.

По его словам, Трампу приходится лавировать: с одной стороны, ему выгодно сотрудничество с Россией, с другой — он не может этого позволить из-за внутриполитического давления. В итоге, заключил эксперт, ему хочется дружить с Россией, но приходится — с Украиной.

Дополнительным фактором стали скандалы вокруг Израиля и дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которые сопровождают президента на каждом шагу. Все это бьет по его рейтингу и усиливает давление со стороны республиканцев и демократов.

В свою очередь Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, считает, что Вашингтон сейчас взял паузу и перестраивает стратегию в Европе.

«Она (администрация Трампа — прим. «Ленты.ру») фиксирует Европу в качестве главного антагониста России на континенте и будет постепенно, в течение последующих лет, как бы там ни закончился украинский конфликт, поднакачивать и перестраивать Европейский союз вот под эти задачи», — отметил он.

Ранее аналитик Алан Уотсон заявил, что Трамп хочет защитить свою страну от грядущего поражения Украины, переложив ответственность за это на Европу.