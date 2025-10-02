Страна ЕС подверглась кибератаке

Утром в четверг, 2 октября, государственные сайты Латвии подверглись масштабной DDoS-атаке. Об этом сообщает BNN со ссылкой на представителей Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC).

В частности, наблюдались сбои в работе веб-сайта Службы государственных доходов vid.gov.lv, сайта Latvija.lv, сайта Кабинета министров mk.gov.lv, а также сайтов министерств, самоуправлений и других государственных учреждений.

Сайт eParaksts.lv также оказался недоступен для пользователей. Этот сайт предназначен для подписания электронных документов (инструмент, позволяющий удостоверять личность в цифровой среде).

DDoS-атака представляет собой попытку перегрузить сайт трафиком и сделать интернет-ресурс недоступным. В рамках DDoS-атак множество компьютеров (часто зараженных вредоносным ПО) одновременно отправляют запросы на один сайт или сервер.

В начале августа Центр информационных систем культуры Латвии подвергся масштабной кибератаке. Хакерам удалось взломать шесть систем, парализовать работу множества культурных учреждений, заблокировать общий музейный каталог и единую архивную систему.

СМИ писали, что хакеры использовали новое программное обеспечение-вымогатель, которое зашифровало данные. Целью хакеров было названо получение денег в обмен на восстановление данных.