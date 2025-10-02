Украинские военные уже находятся в Дании и выполняют свои задачи, помогая датским вооруженным силам сбивать беспилотники.

Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Наши ребята уже в Дании. И это опытные украинцы, которые знают, как обнаруживать и сбивать ударные дроны. И они уже начали выполнение своей миссии», — отметил он.

По словам Зеленского, Киев готов делиться со странами НАТО опытом в уничтожении беспилотников.

В ночь на 25 сентября БПЛА были замечены сразу над четырьмя аэропортами в Дании. Речь идет о воздушных гаванях в городах Ольборг, Сеннерборг, Эсбьерг и Скридструп.

Несколькими днями ранее, 23 сентября, власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена из-за обнаружения нескольких дронов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» беспилотников.

Зеленский встретится с европейскими лидерами в Копенгагене

На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не направляет ракеты и БПЛА на объекты в государствах Европы и Североатлантического альянса.