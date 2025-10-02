ВСУ грозят украинским журналистам уголовным преследованием за публикации

Вооруженные силы Украины угрожают украинским журналистам, работающим в зоне конфликта, уголовным преследованием за несанкционированное распространение информации о деятельности ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Как поясняет агентство, в его распоряжении оказалось руководство, согласно которому украинские журналисты, освещающие военный конфликт с РФ, могут публиковать только то, что разрешено в данном документе.

«За совершение в условиях военного положения несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении вооруженных сил Украины или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 114-2 УК», — говорится в документе.

4 июня 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене журналиста Анатолия Шария. Уголовное дело на него было возбуждено Службой безопасности Украины (СБУ). Силовики утверждали, что Шарий принимал участие в создании видео с допросами украинских пленных. В деле указано, что он координировал съемки и монтировал материалы для дискредитации украинских Вооруженных сил.