Электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено

Согласно информации, предоставленной МАГАТЭ, электроснабжение, необходимое для функционирования нового укрытия над Чернобыльской АЭС, было возобновлено через шестнадцать часов после инцидента.

По данным СМИ, В среду вечером на объектах Чернобыльской атомной электростанции произошел кратковременный блэкаут. По информации украинского минэнерго, из-за аварии без электричества остался новый безопасный конфайнмент (саркофаг), построенный над аварийным четвертым блоком станции в 2019 году.

Отмечается, что к данномувремени подача электричества на станцию восстановлена, сообщили в МАГАТЭ. Электричества также не было в Днепре и Славутиче, перед отключением в небе наблюдалась яркая вспышка.