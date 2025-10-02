Обзор иноСМИ: «катастрофический» план ЕС по Украине и «ужасная головная боль НАТО»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Wiktor Dabkowski/ZUMA/TACC

«Катастрофический» план ЕС по Украине

Вопрос о вступлении Киева в Евросоюз обнажил более масштабную проблему, выходящую за рамки украинского кризиса, пишет The European Conservative. По версии издания, попытка Брюсселя ограничить суверенитет государств-членов и на ходу изменить правила игры может подорвать основы ЕС. Вето Венгрии, использованное премьером страны Виктором Орбаном, на несколько месяцев блокировало официальное начало переговоров о членстве Украины. В статье подчеркивается, что это «не эксцентричная позиция, а использование права, гарантированного договорами ЕС»: единогласие как гарантия национальных интересов. Однако в Брюсселе вынашивается план «сделать правила более гибкими», введя систему голосования квалифицированным большинством на промежуточных этапах присоединения, отмечает The European Conservative. Издание подчеркивает, что на практике это подорвет право вето и ослабит национальный суверенитет.

По мнению автора статьи, после того, как национальные права вето будут ослаблены или отменены, восстановить их будет практически невозможно. Председатель Европейского совета Антониу Кошта недавно совершил поездку по европейским столицам, выступая за изменение, которое позволило бы начать переговоры по «кластерам» без единогласного решения. Кошта утверждает, что вето Венгрии ставит под угрозу доверие, но на самом деле всё наоборот: ЕС не сможет нормально функционировать в будущем без консенсуса. По версии The European Conservative, прецедент был бы «катастрофическим». Если вето будет снято сегодня при вступлении Украины, завтра его могут снять и в случае Турции, Сербии или в любом другом спорном случае. Греция, Болгария и Хорватия уже напомнили всем, что вето - это не прихоть, а важнейший политический инструмент для защиты интересов в вопросах безопасности, границ или национальных меньшинств, подчеркнуло издание.

«Действительно ли в Молдавии спасли демократию?»

От Брюсселя до Кишинева вздохи облегчения сменились открытой радостью, когда стало ясно, что проевропейская правящая партия Молдавии не только победила на парламентских выборах, но и сохранила абсолютное большинство, пишет британское издание Spiked. Страстно поддерживающая ЕС президент Майя Санду представляла голосование как выбор между будущим в ЕС и возвращением в орбиту Москвы, при этом основные оппозиционные партии были названы пророссийскими. Заявления о «масштабном вмешательстве России» стали неотъемлемой частью предвыборной кампании партии Санду. Премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил Санду с тем, что она «спасла демократию» и «остановила попытки России взять под контроль весь регион».

К утру после выборов Молдавия практически исчезла из большинства новостных сводок. Однако именно на этом этапе молдавские выборы заслуживают гораздо более пристального внимания, считает автор Spiked. Некоторые методы молдавского правительства во время предвыборной кампании вызывают - как минимум - недоумение, подчеркивается в статье. Десятки мужчин были арестованы по обвинению в прохождении подготовки, направленной на разжигание беспорядков в Молдавии. Незадолго до выборов две оппозиционные группы были запрещены за предполагаемое незаконное финансирование. Также сообщалось, что избиратели с молдавскими паспортами из Приднестровья испытывали трудности с доступом на избирательные участки. Будет ли какое-либо расследование по этому поводу? Маловероятно, учитывая, что правительство добилось желаемого результата, заключила автор статьи.

«Российские «Герберы» - ужасная головная боль для НАТО»

Кризис продолжает овладевать европейскими странами НАТО. Беспилотники проникли в воздушное пространство нескольких европейских государств НАТО, после чего европейские лидеры начали обвинять Россию, пишет The National Interest. Как отмечает издание, в НАТО начали заявлять, что в нарушениях воздушного пространства участвовали беспилотники типа «Гербера». Эти системы представляют собой недорогие многоцелевые беспилотные летательные аппараты.

«Герберы» производят из недорогих материалов, что делает дрон легким, одноразовым и подходящим для массового производства. Низкая стоимость этих беспилотников позволяет использовать их в больших количествах, вынуждая противника тратить ценные ресурсы на дешёвые цели. Эти дроны могут играть как роль камикадзе, так и выполнять разведывательные или отвлекающие функции, подчеркивает NI. По мнению автора статьи, дрон «Гербера» воплощает принцип «количество переходит в качество».

«Мнения о российско-китайской солидарности разделились»

В сентябре The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой суммируются результаты интервью с видными китайскими экспертами в области международной политики, посвященные отношениям Китая с Россией и Северной Кореей. Основная мысль такова - отношения Китая с этими странами становятся более тесными, но они далеки от военных или политических союзов, навязывающих свою волю в Евразии, пишет японское издание Wedge. По мнению китайских экспертов, Пекин очень осторожен в сотрудничестве с этими двумя странами. Взгляды Китая на боевые действия и безопасность сильно отличаются от взглядов России и Северной Кореи.

Китай не воюет уже более 40 лет и предпочитает стабильность на своих границах, подчеркнул Тан Сяоян, декан факультета международных отношений Университета Цинхуа. Но в условиях обострения соперничества между США и Китаем Пекин хочет показать, что способен сплотить вокруг себя союзников, заявил политолог Тун Чжао. У Китая и России «более или менее одинаковые» взгляды на то, как должен работать новый международный порядок. Обе страны считают, что гегемония США подходит к концу, добавил Ван Дун, профессор Школы международных исследований Пекинского университета. В то же время профессор У Синьбо из Фуданьского университета отметил, что солидарность Китая и России «имеет свои пределы». Ни одна из стран не хочет быть втянутой в крупный конфликт, если другая станет его стороной, считает он. По его мнению, если Китай ввяжется в крупный конфликт с США из-за Тайваня, Россия займет сдержанную позицию.

«Что на самом деле происходит в Нидерландах, о чем не пишут СМИ?»

Правда ли, что агрессивные неонацисты вместе с лидером крайне правой Партии свободы Гертом Вилдерсом поджигают Нидерланды перед выборами? Такое впечатление создают левые политики и СМИ. К этой ситуации стоит присмотреться повнимательнее, особенно немцам, пишет Die Welt. Недавно в Гааге, правительственном центре, прошли демонстрации, которые закончились беспорядками. Сколько праворадикалов, включая футбольных фанатов и неонацистов, присоединились к мирным демонстрантам, неизвестно. Однако полиции пришлось принять решительные меры.

По фотографиям может сложиться впечатление, что Гаага была охвачена пожаром. В основном в городе было спокойно, но кто-то поджег одну полицейскую машину. Для Нидерландов это уже слишком - как и травмы, полученные несколькими полицейскими и демонстрантами. Вилдерс не участвовал в организации демонстрации и осудил насилие, подчеркивает Die Welt. Автор статьи отметил, что демонстрация была призвана выразить недовольство людей иммиграцией и просителями убежища, но из-за насилия эти темы ушли на второй план. Автор Die Welt утверждает, что попавший на многие фото из Гааги лысый молодой человек, предполагаемый неонацист, который демонстрировал нацистские жесты, оказался мужчиной марокканского происхождения, «известным как левый экстремист и пропалестинский активист».