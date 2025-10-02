В двух областях Украины ввели графики отключения света

Жителей некоторых областей Украины предупредили о возможных отключениях света. Предварительные графики введены в Винницкой и Черниговской областях, пишет УНИАН.

Как отмечается в публикации в Telegram-канале агентства, эти графики «не означают автоматических или ежедневных отключений в ближайшее время». Их будут применять только в случае распоряжений «Укрэнерго» или массовых поражений энергосистемы.

«Вчера такие же графики почасовых отключений вводили и в Черниговской области», — сообщает агентство.

Там добавили, что графики будут действовать с 1 октября 2025 по 1 апреля 2026 года. Причины отключений не названы.

1 октября после обстрела энергетического объекта в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел блэкаут. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины. В результате в Черниговской области с 20:00 1 октября начали действовать почасовые графики отключений электричества.