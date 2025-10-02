Странная выходка Макрона попала на видео

Президент Франции Эммануэль Макрон шлепнул премьера Албании Эди Раму по лицу. Это произошло на саммите Европейского политического сообщества, сообщает NEWS.am.

СМИ начали распространять видео, на котором запечатлена выходка Макрона. На мероприятии присутствовал также президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Рама пошутил о конфликте между Албанией и Азербайджаном. В его шутке прозвучала отсылка к оговорке американского президента Дональда Трампа.

Напомним, что американский лидер, говоря о мире между Арменией и Азербайджаном, по ошибке заявил, что урегулировал конфликт между «Албанией и Азербайджаном». После этого представители стран посмеялись, Макрон похлопал премьера Албании по лицу и ушел.

Макрона обвинили в проведении дипломатического шоу

Трамп перепутал Армению с Албанией в начале сентября во время своего интервью телеканалу Fox News. Глава Белого дома отметил, что завершил военные конфликты, которые «считались неразрешимыми», среди них — «Азербайджан и Албания».