Макрон выступил с предложением по танкерам с российской нефтью

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил европейцам задерживать танкеры, на которых перевозится нефть из РФ. Данную идею он озвучил во время саммита Европейского политического сообщества.

Такими действиями Макрон хочет нанести удар по экономике России. Танкеры он назвал "очень хорошей целью". Если власти стран ЕС последуют его предложению, владельцам судов придется перестраивать маршруты, искать альтернативные способы доставки.

Обсудить эту идею президент Франции предложил в рамках "коалиции желающих", в которую также ходят Британия, Германия, Италия и Финляндия, а реализовывать - в тесном сотрудничестве с НАТО.

Французский спецназ высадился на борт танкера «теневого флота»

Заявление Макрона прозвучало на фоне задержания французскими властями танкера, который шел под флагом Бенина и следовал из России в Индию. Причиной в Париже назвали подозрения в нарушении морского права, но о чем именно идет речь, не уточняется. Капитан и его помощник были задержаны.