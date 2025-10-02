Страна ЕС одобрила самый жесткий закон против мигрантов

В сентябре португальский парламент одобрил жесткий законопроект об иммиграции, поддержанный правящей коалицией и ультраправыми. За него проголосовали также оппозиционные партии IL и JPP, левые выступили против, но не смогли заблокировать, передает «Независимая газета».

Министр Антониу Лейтау Амару заявил, что закон обеспечивает баланс между необходимыми и принимаемыми мигрантами. Законопроект ужесточает условия воссоединения семьи, расширяет перечень исключений, ограничивает выдачу виз для поиска работы и увеличивает срок получения гражданства до 10 лет. Однако идея предоставления соцподдержки только после 5 лет проживания была отклонена, говорится в материале.

По данным AIMA, в Португалии в 2024 году насчитывается более 1,5 миллиона мигрантов, что в два раза больше, чем три года назад. Подчеркивается, что в основном это выходцы из Бразилии. Правительство Португалии предпринимает меры по сокращению числа мигрантов и граждан, что может негативно сказаться на экономике страны, поскольку мигранты компенсируют старение населения и вносят вклад в пополнение бюджета.

В Европе ужесточают правила для мигрантов

Как пишут авторы, президент Марсело Ребело ди Соуза, скорее всего, не вернет законопроект на доработку или в Конституционный суд, что предвещает ужесточение миграционного законодательства.