Новые жертвы: перед Европой встал трудный выбор

Евросоюз оказался на пороге очередного миграционного кризиса. В европейских странах все больше жертв среди нелегальных мигрантов, а недовольство местного населения усиливается. Что происходит, и какие меры предпринимаются для изменения ситуации, разбиралось агентство РИА Новости.

Новые жертвы

На днях на пляже французского портового города Булонь-сюр-Мер обнаружили тело молодого человека, который, по версии следствия, пытался переплыть пролив Па-де-Кале на резиновой лодке, но не справился с течением. Неделю назад в проливе, отделяющем Францию от Великобритании, также заглохла и утонула моторка, где находились две женщины. Обе они погибли.

При этом поток нелегалов увеличивается. Несмотря на постоянное патрулирование побережья, мигранты все же прорываются, а затем пытаются уплыть в Англию. Недавно правоохранительным органам пришлось снести огромный стихийно возникший палаточный лагерь мигрантов в Па-де-Кале, но это не изменило ситуацию.

«Правоохранительные органы действуют в крайне сложных условиях. Мигранты настроены враждебно, порой прибегают к насилию. Они хотят покинуть страну любой ценой», — подчеркивают полицейские.

Всем места не хватает

Среди нелегальных мигрантов в основном выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, при этом их поток резко усилился после начала военных операций Израиля в секторе Газа, отмечает издание.

Парижанка Аннет Моро обратила внимание на то, что нелегальные мигранты не могут найти себе место во Франции, так как все уже занято их соотечественниками, которые приехали ранее, во время «арабской весны».

«Для многих мигрантов важна историческая память о колониальном прошлом. Они не видят проблемы ни в том, что находятся во Франции, ни в стремлении попасть в Великобританию. Для них это две крупнейшие, пусть и бывшие, империи, которые и сейчас разрушают их страны. Значит, обязаны обеспечить достойную жизнь», — пояснила Аннетт Моро.

Официальные данные свидетельствуют о том, что с января до британского берега на лодках добрались более 32 тысяч человек. Ожидается, что к концу года их число превысит 37 тысяч.

В Европе ужесточают правила для мигрантов

Кризис идей

В свою очередь в Великобритании не знают, что делать с таким наплывом нелегалов. Пришедшее к власти лейбористское правительство отказалось от планов депортации беженцев в Руанду на время, пока их документы изучают.

Однако предложенный взамен договор, известный как «Один на вход, один на выход», предполагающий возвращение на континент нелегалов и прибытие из Франции легализованных мигрантов, не работает.

«Было много протестов по поводу возможной депортации. Ведь переезд и проживание в Руанде оплачивали бы британцы. Лейбористы поняли, что на отказе от предложения консерваторов можно заработать политические очки. А теперь не знают, что делать», — констатировал Ник Тенри из Лондона.

На французском побережье ждут возникновения нового палаточного городка. А в Великобритании митингуют местные жители. Лидер правой партии «Реформировать Соединенное Королевство (Reform UK)» Найджел Фарадж обещает массовую депортацию, если победит на выборах. И это находит отклик у британцев.

«В конечном счете, нынешний миграционный кризис может оказаться для Европы опаснее предыдущего. Пока нелегалы по привычке сосредоточились в нескольких странах, но ясно, что рано или поздно поток хлынет и в другие», — отмечает агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал европейских политиков, заявив, что у Европы «серьезные проблемы». По его словам, в регион «хлынула волна нелегальных мигрантов, какой еще никто не видел». Американский лидер констатировал, что иммиграция и «самоубийственные идеи в области энергетики» приведут к «гибели Западной Европы».