Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе визита в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщил журнал Nikkei Asia.

— Некоторые ожидают, что президент США посетит корейскую демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей в ходе визита, для возможной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, — говорится в материале.

Трамп приедет в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 31 октября и 1 ноября в городе Кенджу.

По итогам телефонного разговора с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином президент США 19 сентября заявил, что он встретится с китайским коллегой на предстоящем саммите АТЭС. При этом, ранее Financial Times писало, что встреча Трампа и Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва из-за недостигнутого прогресса в американо-китайских торговых переговорах. Возможность встречи лидеров двух стран на саммите АТЭС остается, такая встреча, вероятно, будет иметь гораздо меньшее значение.