Орбан заявил, что Евросоюз не должен бояться России

Странам Европейского союза (ЕС) нет смысла бояться Россию, поскольку военные расходы сообщества превышают российские.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед саммитом Европейского политического сообщества в Копенгагене.

"У нас больше, чем 400 млн человек. <...> Сравните ВВП Европы и ВВП России. Также мы все вместе, если считать все 27 стран, тратим на военные нужды больше, чем Россия. Так почему мы боимся?" - сказал Орбан.

Ранее он отмечал, что ни Венгрия, ни Евросоюз не воюют с Россией, а утверждающие противоположное играют в опасную игру и ставят под угрозу жизни европейцев.