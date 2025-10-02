Туск резко раскритиковал Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал своего венгерского коллегу Виктора Орбана из-за позиции по Украине, намекнув, что тот находится на стороне России.

Его слова приводит «Европейская правда».

«Виктор Орбан считает, что войны нет. Я считаю, что война есть. Настоящий вопрос заключается не в том, есть ли война или нет. Настоящий вопрос заключается в том, кто в этой войне на чьей стороне», – сказал Туск.

По его словам, всем известно, на чьей стороне Польша, НАТО и Европа. В то же время «пожалуй, известно, на чьей стороне, к сожалению, Виктор Орбан». Туск подчеркнул, что противоречия не мешают ему «цивилизованно разговаривать» с партнерами в Европе, поскольку он «сдерживает эмоции».

Мерц и Орбан поссорились на саммите ЕС в Копенгагене

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на прошедшем накануне саммите Евросоюза в Копенгагене. По словам собеседников, знакомых с ситуацией, «столкновение» произошло во время обсуждений того, как ЕС может обеспечивать свою оборону и поддерживать Украину.