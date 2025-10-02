Зеленский подтвердил разговор с Трампом о дальнобойных ударах по России

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом о применении дальнобойного оружия по территории России.

Об этом он заявил во время седьмого саммита Европейского политического сообщества, трансляцию ведет YouTube-канал его офиса.

«В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог. Мы говорили о системах вооружения большого радиуса дальности. Мы увидим. Все будет зависеть от его решения. Это важно», — заявил Зеленский.

Последний диалог президентов Украины и США состоялся на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в конце сентября. Тогда The Telegraph писало, что Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk.