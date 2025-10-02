Выборы в Чехии: разворот от Украины и политический хаос

Выборы в Чехии могут создать неожиданные альянсы и изменить курс страны в отношении Украины. Об этом говорится в Telegram-канале «Русской службы Би-би-си».

Как отмечается, вопрос, сможет ли экс-премьер, популист и миллиардер Андрей Бабиш вернуть власть, остается ключевым. Его партия ANO стабильно набирает 30% голосов, что делает его фаворитом. Однако этого недостаточно для самостоятельного формирования правительства, говорится в публикации.

Мониторинг показывает, что ANO может рассчитывать на от 66 до 75 мест в парламенте, тогда как для большинства партий необходимо преодолеть барьер в 101 мандат. Варианты формирования коалиции варьируются от маловероятных союзов до полного застоя или политической нестабильности.

Возможная смена правительства в Чехии может привести к тому, что страна окажется в одной группе со Словакией и Венгрией. Под вопросом окажется поддержка Украины и участие в ряде общеевропейских инициатив.

В Чехии состоятся парламентские выборы, которые пройдут в два этапа — 3 и 4 октября. По итогам голосования будут избраны 200 депутатов, а также сформировано новое правительство. Голосование проводится в 14 многомандатных округах, где избиратели могут голосовать по партийным спискам. Для того чтобы получить депутатские мандаты, партии должны набрать не менее 5% голосов. Для коалиций из двух партий минимальный порог составляет 8%, а для коалиций из трех и более партий — не менее 11%.

Выборы в Чехии могут создать неожиданные альянсы и изменить курс страны в отношении Украины. Об этом говорится в Telegram-канале «Русской службы Би-би-си».

Как отмечается, вопрос, сможет ли экс-премьер, популист и миллиардер Андрей Бабиш вернуть власть, остается ключевым. Его партия ANO стабильно набирает 30% голосов, что делает его фаворитом. Однако этого недостаточно для самостоятельного формирования правительства, говорится в публикации.

Петр Павел заявил о важности парламентских выборов для обеспечения безопасности

Мониторинг показывает, что ANO может рассчитывать на от 66 до 75 мест в парламенте, тогда как для большинства партий необходимо преодолеть барьер в 101 мандат. Варианты формирования коалиции варьируются от маловероятных союзов до полного застоя или политической нестабильности.

Возможная смена правительства в Чехии может привести к тому, что страна окажется в одной группе со Словакией и Венгрией. Под вопросом окажется поддержка Украины и участие в ряде общеевропейских инициатив.

В Чехии состоятся парламентские выборы, которые пройдут в два этапа — 3 и 4 октября. По итогам голосования будут избраны 200 депутатов, а также сформировано новое правительство. Голосование проводится в 14 многомандатных округах, где избиратели могут голосовать по партийным спискам. Для того чтобы получить депутатские мандаты, партии должны набрать не менее 5% голосов. Для коалиций из двух партий минимальный порог составляет 8%, а для коалиций из трех и более партий — не менее 11%.