«Жена в Госдепе, дети в Стэнфорде»: как живет призвавший «идти на Москву» Ющенко

Мария Иванова

Бывший президент Украины Виктор Ющенко ранее призвал украинцев идти «на Москву». Издание Life рассказало, что такие заявления Ющенко делает, живя на вилле в США.

По данным Life, вся американская недвижимость, связанная с семьей Ющенко, записана на некую Лидию М. Молл. По версии издания, эта женщина - помощница бывшего президента Украины.

«Главной резиденцией и семейным гнездом» Ющенко издание называет роскошную виллу на Макклеллан-роуд в Александрии (штат Алабама). Life утверждает, что в домовладение входит более пяти гектаров земли. Площадь основного особняка достигает 500 квадратных метров. На территории есть два гаража, пляжный домик и бассейн.

По информации Life, также семья Ющенко пользуется апартаментами в жилом комплексе бизнес-класса Marina Towers на реке Потомак в пригороде Вашингтона. Издание отмечает, что этот комплекс предоставляет жильцам обслуживание «уровня пятизвездочной гостиницы». Стоимость апартаментов - от 600 тысяч долларов.

Life подчеркивает, что жена Ющенко, Кэтрин Клэр Чумаченко, - «кадровая сотрудница Госдепартамента США».

Их 26-летняя дочь София Виктория Ющенко учится на магистра международной политики в Стэнфордском университете. Стоимость обучения, по оценке Life, может достигать 76 тысяч долларов в год. Также у девушки есть диплом политолога филиала Нью-Йоркского университета в Абу-Даби

Средний ребенок Ющенко, 25-летняя Кристина, - студентка факультета психологии и коммуникаций в мадридском университете. Ее обучение, по данным Life, стоит до 28 тысяч евро за семестр.

Младший сын, 21-летний Тарас Ющенко, изучает «астроаэродинамику» в Массачусетском технологическом институте - вузе из Лиги плюща. Life отмечает, что он рассказывал о стажировке в компании, которая проектирует самолет для перевозки длинномерной военной техники, в том числе истребителей с ядерным оружием.

По данным издания, молодой человек живет в премиальном массачусетском общежитии стоимостью в 6,5 тысячи долларов за семестр. Само обучение обходится примерно в 60 тысяч долларов в год, утверждает Life.

«Можно призывать «идти на Москву», когда твой сын проектирует самолёты для ВВС США», - заключило издание.

Ранее в интервью Ющенко не согласился с призывами к «выходу Украины на границы 1991 года». Он заявил, что те, кто призывают к этому, оставляют «самую большую проблему» своим детям и внукам. Экс-президент заявил, что надо призывать «на Москву».