Бывший президент Украины Виктор Ющенко ранее призвал украинцев идти «на Москву». Издание Life рассказало, что такие заявления Ющенко делает, живя на вилле в США.

По данным Life, вся американская недвижимость, связанная с семьей Ющенко, записана на некую Лидию М. Молл. По версии издания, эта женщина - помощница бывшего президента Украины.

«Главной резиденцией и семейным гнездом» Ющенко издание называет роскошную виллу на Макклеллан-роуд в Александрии (штат Алабама). Life утверждает, что в домовладение входит более пяти гектаров земли. Площадь основного особняка достигает 500 квадратных метров. На территории есть два гаража, пляжный домик и бассейн.

По информации Life, также семья Ющенко пользуется апартаментами в жилом комплексе бизнес-класса Marina Towers на реке Потомак в пригороде Вашингтона. Издание отмечает, что этот комплекс предоставляет жильцам обслуживание «уровня пятизвездочной гостиницы». Стоимость апартаментов - от 600 тысяч долларов.

Life подчеркивает, что жена Ющенко, Кэтрин Клэр Чумаченко, - «кадровая сотрудница Госдепартамента США».

Их 26-летняя дочь София Виктория Ющенко учится на магистра международной политики в Стэнфордском университете. Стоимость обучения, по оценке Life, может достигать 76 тысяч долларов в год. Также у девушки есть диплом политолога филиала Нью-Йоркского университета в Абу-Даби.

Средний ребенок Ющенко, 25-летняя Кристина, - студентка факультета психологии и коммуникаций в мадридском университете. Ее обучение, по данным Life, стоит до 28 тысяч евро за семестр.

Младший сын, 21-летний Тарас Ющенко, изучает «астроаэродинамику» в Массачусетском технологическом институте - вузе из Лиги плюща. Life отмечает, что он рассказывал о стажировке в компании, которая проектирует самолет для перевозки длинномерной военной техники, в том числе истребителей с ядерным оружием.

Призыв Ющенко «идти на Москву» объяснили

По данным издания, молодой человек живет в премиальном массачусетском общежитии стоимостью в 6,5 тысячи долларов за семестр. Само обучение обходится примерно в 60 тысяч долларов в год, утверждает Life.

«Можно призывать «идти на Москву», когда твой сын проектирует самолёты для ВВС США», - заключило издание.

Ранее в интервью Ющенко не согласился с призывами к «выходу Украины на границы 1991 года». Он заявил, что те, кто призывают к этому, оставляют «самую большую проблему» своим детям и внукам. Экс-президент заявил, что надо призывать «на Москву».