Стало известно, о чем Украина хочет договориться с Еврокомиссией

Украина хочет договориться с Еврокомиссией (ЕК), чтобы на нужды украинской армии можно было использовать 6 млрд евро, уже предоставленных Европой, пишет РБК-Украина.

© Московский Комсомолец

На Украине хотят договориться с ЕК, чтобы на нужды ВСУ можно было использовать 6 млрд евро, уже предоставленных по программе ERA Loans за счет активов Российской Федерации, поделились подробностями авторы публикации. Это может стать прецедентом, так как до этого западные доноры были категоричны в вопросе финансирования вооруженных сил Украины за счет их грантов или кредитов, отмечается в материале.

По информации издания, для финансирования бюджета 2026 года Украине также пока не хватает подтвержденных на Западе средств. В настоящее время вероятная дыра будет составлять более 18 млрд долларов, подчеркивается в статье.