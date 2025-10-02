Пашинян встретился с Алиевым в Копенгагене

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба армянского лидера.

«В рамках саммита Европейского политического сообщества, начавшегося в Копенгагене, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — говорится в публикации.

На опубликованных со встречи кадрах лидеры сидят в неформальной обстановке за небольшим обеденным столиком, на котором стоят стаканы. О чем именно беседовали главы государств, не уточняется.

Последние переговоры Алиева и Пашиняна состоялись на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. На опубликованных главой правительства Армении кадрах встречи азербайджанский лидер смотрел в камеру и улыбался.