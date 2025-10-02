Отец Меган Маркл вышел на связь после землетрясения на Филиппинах

Отец Меган Маркл Томас заявил, что с ним все хорошо после землетрясения
Отец герцогини Сассекской Меган Маркл, Томас Маркл, вышел на связь после землетрясения на Филиппинах.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
«Пожалуйста, не переживайте за меня, со мной все в порядке», — цитирует издание мужчину.
Томас Марк также поблагодарил всех, кто за него переживал.
До этого стало известно, что отец Меган Маркл был заблокирован на 19 этаже своего доме из-за землетрясения с толчками магнитудой 6,9, которое произошло 30 сентября. Его дочь Саманта Маркл утверждала в соцсетях, что ее отец находится в опасности.
«Отец заблокирован на 19-м этаже здания на Филиппинах после мощного землетрясения. Он не может ходить и не может оттуда выбраться», — написала она.
При этом Меган Маркл никак не прокомментировала произошедшее.
На прошлой неделе жену принца Гарри заподозрили в беременности из-за фото в саду. Меган Маркл была одета в светлое свободное платье. Интернет-пользователи предположили, что она ждет ребенка, так как она якобы положила руку на живот.
«Чистый воздух, голубое небо и самые сладкие моменты», — подписала кадр герцогиня.