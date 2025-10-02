Отец Меган Маркл вышел на связь после землетрясения на Филиппинах

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл, Томас Маркл, вышел на связь после землетрясения на Филиппинах.

© Соцсети

Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Пожалуйста, не переживайте за меня, со мной все в порядке», — цитирует издание мужчину.

Томас Марк также поблагодарил всех, кто за него переживал.

До этого стало известно, что отец Меган Маркл был заблокирован на 19 этаже своего доме из-за землетрясения с толчками магнитудой 6,9, которое произошло 30 сентября. Его дочь Саманта Маркл утверждала в соцсетях, что ее отец находится в опасности.

«Отец заблокирован на 19-м этаже здания на Филиппинах после мощного землетрясения. Он не может ходить и не может оттуда выбраться», — написала она.

При этом Меган Маркл никак не прокомментировала произошедшее.

На прошлой неделе жену принца Гарри заподозрили в беременности из-за фото в саду. Меган Маркл была одета в светлое свободное платье. Интернет-пользователи предположили, что она ждет ребенка, так как она якобы положила руку на живот.