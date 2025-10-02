В Европе запаниковали из-за плана по Украине

Попытки европейского правительства принять Украину в Европейский союз (ЕС) в обход вето Венгрии ведут к ограничению суверенитета государств-членов и подрывают основы объединения, пишет The European Conservative (TEC).

«Прецедент был бы катастрофическим», - поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, если вето будет снято при вступлении Украины, в будущем его могут снять и в случае Турции, Сербии или в любом другом спорном случае. Греция, Болгария и Хорватия уже напомнили всем, что вето — это не прихоть, а важнейший политический инструмент для защиты собственных интересов в вопросах безопасности, границ или нацменьшинств, отмечается в статье.

В материале речь идет о том, что попытка Брюсселя обойти правила в пользу Киева не только подрывает доверие к договорным основам Европейского союза, но и посылает сигнал о том, что евроинтеграция движется в сторону централизации, даже при сопротивлении европейских народов.

Ранее Financial Times сообщила, что ЕС готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в объединение в обход Венгрии.