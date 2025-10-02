«Возможности для чистки»: от кого хочет избавиться Трамп

Сенат США не поддержал ни один из двух законопроектов о федеральных расходах, из-за чего 1 октября в США наступил так называемый шатдаун — часть государственных органов власти прекратила свою работу. Как сообщает РИА Новости, эксперты не исключают, что он нужен президенту Дональду Трампу ради избавления от демократов в государственном аппарате.

Сотни госслужащих в отпуске

30 сентября верхняя палата парламента рассматривала республиканский и демократический проекты финансирования. Партии провалили голосования по предложениям друг друга. В результате с 1 октября работу смогли продолжить лишь федеральные учреждения: сотни тысяч госслужащих оказались в неоплачиваемом отпуске.

Восстановить работу госаппарата можно будет лишь после согласования компромиссного документа о финансировании госслужб. Несмотря на то, что у республиканцев большинство в обеих палатах, им не хватает голосов для самостоятельного решения проблемы. Демократы выступают против политики президента Дональда Трампа, который последовательно сокращает бюрократический аппарат и расходы федеральных властей.

В частности, они обвиняют Трампа в том, что американцам стало сложнее получить медицинские услуги. Кроме того, они против урезания расходов для Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США и Нацинститутов здравоохранения (NIH). Президент стоит на своем и утверждает, что если демократы не отступят, то его команда приступит к увольнению чиновников из-за их принадлежности к демократической партии.

Власти уже предупредили агентства о сокращении бюджета на федеральные программы и проекты, у которых нет своих источников финансирования или они не соответствуют приоритетам президента. По данным СМИ, массовые увольнения ожидаются в ведомствах, которые не входят в «большой прекрасный билль» американского лидера — по нему деньги получают министерство обороны и внутренней безопасности, а также службы по контролю миграции.

Напомним, что для Трампа это не первые шатдауны. За время его первого срока было три остановки работы правительства, один из которых продлился рекордные 35 дней. Он был связан с разногласиями по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Тогда президент пошел на уступки, но выделил деньги на свою инициативу из средств Пентагона.

В Пентагоне устроят допрос с детектором лжи

Вред экономике

Журналисты The Wall Street Journal отмечают, что шатдауны негативно влияют на экономику. Они вызывают и потери зарплаты сотнями тысяч служащих, и задержки в публикации экономических показателей. При этом большое значение имеет продолжительность.

В первую очередь пострадают компании, которые связаны с госсектором. Сами сотрудники во время отпуска будут меньше тратить. Для сравнения, 35-дневный шатдаун привел к снижению роста ВВП на 0,4%.

Когда закончится шатдаун?

По мнению политолога Алексея Черняева, шатдаун закончится уступкой демократов и продлится порядка месяца. Ориентироваться сенаторы будут на уровень популярности позиции у населения. Однако уже сейчас Трамп находится в лучшем положении.

«Хорошо известно, что у республиканцев есть списки сотрудников госорганов, которые открыто симпатизируют демократам. Таких людей увольняют в первую очередь. Соответственно, шатдаун открывает перед президентом новые возможности для чистки», — сказал эксперт.

Опросы, которые показывают относительно небольшую популярность Трампа у избирателей, то в долгосрочной перспективе это не станет для него проблемой — при условии, что он за время своего президентства избавится от конкурентов на политической арене.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев уверен, что шатдаун может продлиться дольше, чем в предыдущие разы. По его мнению, Трамп инициировал его для сокращения роли государства в экономике. Этого давно добивается крупный бизнес, поддерживающий американского лидера.

Эксперты уверены, что в конечном счете Трамп выйдет победителем из ситуации, а экономическая цена не имеет особого значения. По всей видимости, это не последний случай шатдауна в Соединенных Штатах.