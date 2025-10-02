Причины шатдауна в США: появилась новая «теория заговора»
Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что Демократическая партия оказалась в отчаянном положении и пытается привлечь на свою сторону мигрантов на фоне потери избирателей. Об этом сообщает Fox News.
Правительство США остановило работу 1 октября, так как Конгрессу не удалось утвердить бюджет на новый финансовый год. Некоторые госучреждения теперь прекратят операции, а сотни тысяч федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Представители администрации Дональда Трампа сообщили, что планируют использовать шатдаун для сокращения рабочих мест в различных ведомствах. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что республиканцы пытаются запугать демократов, отказываясь вести переговоры о продлении льгот по медицинскому обслуживанию и о других приоритетных вопросах.
Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн сказал, что республиканцы «не собираются становиться заложниками» требований демократов. Трамп заявил, что демократы хотят, чтобы США «оплачивали нелегальную иммиграцию и медицинское обслуживание всех, кто въезжает в страну».
Принятый в июле законопроект Трампа «Большой прекрасный билль» увеличил расходы на оборону и иммиграционную политику, сократив траты на зеленую энергетику и другие приоритеты демократов, а также значительно сократил программу медицинского страхования Medicaid для малообеспеченных и людей с инвалидностью.
В США произошел шатдаун правительства
Комментируя шатдаун, Джонсон сказал, что демократы приостановили работу правительства, чтобы вернуть страховку Medicaid людям, «не имеющим на нее права».
По его мнению, демократы пытаются компенсировать потерю избирателей, привлекая на свою сторону нелегальных мигрантов.
«Это звучит как теория заговора, но именно это и случилось», - заключил Джонсон.