Причины шатдауна в США: появилась новая «теория заговора»

Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что Демократическая партия оказалась в отчаянном положении и пытается привлечь на свою сторону мигрантов на фоне потери избирателей. Об этом сообщает Fox News.

Правительство США остановило работу 1 октября, так как Конгрессу не удалось утвердить бюджет на новый финансовый год. Некоторые госучреждения теперь прекратят операции, а сотни тысяч федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Представители администрации Дональда Трампа сообщили, что планируют использовать шатдаун для сокращения рабочих мест в различных ведомствах. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что республиканцы пытаются запугать демократов, отказываясь вести переговоры о продлении льгот по медицинскому обслуживанию и о других приоритетных вопросах.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн сказал, что республиканцы «не собираются становиться заложниками» требований демократов. Трамп заявил, что демократы хотят, чтобы США «оплачивали нелегальную иммиграцию и медицинское обслуживание всех, кто въезжает в страну».

Принятый в июле законопроект Трампа «Большой прекрасный билль» увеличил расходы на оборону и иммиграционную политику, сократив траты на зеленую энергетику и другие приоритеты демократов, а также значительно сократил программу медицинского страхования Medicaid для малообеспеченных и людей с инвалидностью.

В США произошел шатдаун правительства

Комментируя шатдаун, Джонсон сказал, что демократы приостановили работу правительства, чтобы вернуть страховку Medicaid людям, «не имеющим на нее права».

«Знаете, что случилось? Люди начали покидать [Демократическую] партию. Они теряют избирателей. Они в отчаянии», - заявил Джонсон.

По его мнению, демократы пытаются компенсировать потерю избирателей, привлекая на свою сторону нелегальных мигрантов.