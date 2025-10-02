В Марокко уже несколько дней продолжаются антиправительственные протесты, в ходе которых вспыхнуло насилие. Протестующие "Поколения Z" обвиняют правительство в том, что оно отдает приоритет расходам на стадионы к чемпионату мира по футболу, а не на социальные услуги.

Антиправительственные демонстрации охватили Марокко, молодые люди заполнили улицы городов, в нескольких местах произошли разрушения и насилие, пишет The Guardian.

Несмотря на миллиардные инвестиции, вложенные в подготовку к чемпионату мира по футболу 2030 года, обещания исправить ситуацию с социальными службами Марокко не уменьшили гнева молодежи, начавшей одни из крупнейших уличных протестов в стране за последние годы.

Демонстрации “Поколения Z” отражают аналогичные беспорядки, охватившие такие страны, как Непал и Мадагаскар, подчеркивает The Guardian.

Во вторник молодые марокканцы вступили в столкновения с силами безопасности, осудив плачевное состояние многих школ и больниц. После того, как в минувшие выходные были арестованы десятки мирных демонстрантов, в нескольких городах вспыхнуло насилие, особенно в районах, где не хватает рабочих мест и социальных служб.

“Право на здоровье, образование и достойную жизнь - это не пустой лозунг, а серьезное требование”, - написали организаторы протестного движения Gen Z212 в заявлении, опубликованном в соцсетях. Они цитировали короля Мухаммеда VI, призывали протестующих сохранять спокойствие и критиковали “репрессивные подходы к обеспечению безопасности”.

Тем не менее, протесты усилились и стали более разрушительными, особенно в городах, расположенных далеко от тех мест, где в Марокко были сосредоточены усилия в области развития. Местные СМИ и кадры, снятые очевидцами, показывают, как протестующие бросают камни и поджигают автомобили в городах на востоке и юге страны, в том числе в Индзегане и Айт-Амире.

В Уджде, крупнейшем городе на востоке Марокко, один человек получил ранения, когда полицейская машина врезалась в демонстрантов, сообщили местные правозащитные организации и государственное информационное агентство MAP.

Министерство внутренних дел Марокко заявило, что анонимно организованные протесты проводились без разрешения и были пресечены в соответствии с законом, отметив, что с теми, кто был уличен в нарушении закона, будут обращаться “строго и непреклонно”. В сообщении МВД говорилось, что 409 человек были взяты под стражу полицией.

Также сообщается, что 263 сотрудника правоохранительных органов получили ранения во время общенациональных протестов, которые также повредили 142 их транспортных средства. Двадцать частных автомобилей также были повреждены, и 23 гражданских лица получили ранения, сообщило министерство внутренних дел королевства.

Марокканская ассоциация по правам человека (AMDH) сообщила, что в понедельник в Уджде были арестованы 37 протестующих, в том числе шестеро несовершеннолетних, которые предстанут перед судом в среду.

По словам AMDH, они входят в число сотен задержанных, в том числе многие из тех, чьи аресты были засняты на видео местными СМИ, а некоторые были задержаны сотрудниками в штатском во время допросов.

“Поскольку протесты, как планируется, продолжатся, мы призываем власти удовлетворить законные требования молодежи в отношении их социальных, экономических и культурных прав и решить их проблемы, связанные с коррупцией”, - заявило региональное отделение международной правозащитной организации.

В ходе нескольких крупнейших за последние годы антиправительственных протестов в Марокко движение без лидера использовало гнев по поводу условий в больницах и школах, чтобы выразить возмущение приоритетами правительства в расходовании средств.

Указывая на строящиеся или реконструируемые стадионы по всей стране, протестующие скандировали: “Стадионы здесь, но где больницы?” Недавняя смерть восьми женщин в государственной больнице в Агадире также стала протестным актом против упадка системы здравоохранения Марокко.

Движение, зародившееся на популярных среди молодежи платформах, получило дополнительную поддержку после того, как в минувшие выходные власти начали арестовывать людей, в том числе звездного вратаря Марокко Ясина Буну и самого известного рэпера североафриканской страны Эльграндетото.

Официальные лица отрицают приоритетность расходов на проведение Чемпионата мира по футболу перед государственной инфраструктурой, заявляя, что проблемы, с которыми сталкивается сектор здравоохранения, были унаследованы от предыдущих правительств. В парламенте Марокко правящее большинство заявило, что соберется в четверг для обсуждения реформы здравоохранения и больниц в рамках совещания под руководством премьер-министра Азиза Аханнуша.