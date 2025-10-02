Зеленский встретится с европейскими лидерами в Копенгагене

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибудет в Копенгаген, где проведет встречу с лидерами Евросоюза.

Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, чьи слова приводит Reuters.

«Правительство Дании сообщило, что Зеленский выступит перед Европейским политическим сообществом, в котором примут участие около 50 глав государств и правительств, а также лидеров Евросоюза», — говорится в сообщении.

Кроме того, у Зеленского запланирована отдельная пресс-конференция с Фредериксен.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна стать членом Евросоюза, и для этого предпринимаются все необходимые шаги. Политик призвал сообщество сделать так, чтобы евроинтеграция Украины не тормозилась «из-за национальной политики той или иной страны», намекая, скорее всего, на Венгрию.

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года приняли решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.