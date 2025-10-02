Последствия ненависти к русским ударили по Польше, которая устала от украинских проблем. Как сообщает «Царьград», об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, объясняя внезапное заявление польского президента Кароля Навроцкого.

В недавнем интервью польской радиостанции Zet Навроцкий сказал, что Варшава не поддерживает инициативу Киева о закрытии Балтийского моря для так называемого «теневого флота» РФ. По мнению Дандыкина, это свидетельствует о том, что поляки начали уставать от Украины, ведь многие в связи с антироссийскими санкциями потеряли рабочие места.

«Все, вплоть до президента Польши устали от Зеленского и от киевского режима, потому что все-таки Балтийское море — не Черное, хотя в свое время они хотели быть Польшей от Черного до Балтийского. И, конечно, интересы Польши в Балтийском море гораздо больше, чем у Зеленского. Зеленский хочет быть везде. И указания дает уже всем, вплоть до президента США», — заметил эксперт.

Польша отказалась выполнять требования Зеленского о закрытии Балтийского моря

Напомним, что 1 октября в Польше вступили в силу изменения в доступе к медицинским услугам для граждан Украины. Теперь лица старше 18 лет, которые подпадают под действие Закона о помощи гражданам Украины, не имеют права на санаторное лечение, реабилитацию, а также на назначение препаратов, которых отпускают пациентам по программам Минздрава.