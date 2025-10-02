Сибига обратился к Орбану с вопросом о выходе Венгрии из международных групп

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х поинтересовался у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, намерен ли Будапешт выходить из международных структур, в которых также состоит и Киев.

© Газета.Ru

Он указал, что «существует множество международных форматов, в которых венгры и украинцы уже состоят вместе».

МИД Украины признал, что война идет между Россией и НАТО

До этого Виктор Орбан заявил, что судьба Украины после окончания конфликта уже решена. По его словам, ее предлагается разделить на три части. В частности, в Европе, как указал Орбан, уже признают существование «российской зоны», однако идут дебаты относительно того, какой будет ее размер, формат и какие регионы она включит. Кроме того, открыт вопрос и о «демилитаризованной зоне», отметил премьер Венгрии.