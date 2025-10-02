Саммит ЕС в Дании зашел в тупик

Саммит лидеров стран ЕС в Копенгагене завершился без конкретных результатов из-за серьезных разногласий, пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным, обсуждение оборонных вопросов должно было занять два часа, однако лидеры говорили почти вдвое дольше. Многие президенты и премьер-министры вышли за рамки подготовленных речей, стремясь высказать собственную позицию.

Главными темами стали отношения с Россией, конфликт на Украине и инициатива по созданию «стены дронов». Именно последняя дискуссия заняла большую часть времени, а вопрос Украины обсуждался лишь около часа.

Собеседники издания отметили, что несмотря на продолжительные переговоры, договоренностей так и не удалось достичь, и прогресс по ключевым вопросам отсутствует.

Ранее стало известно, что Европейский союз активно занимается подготовкой к вступлению Украины в сообщество. Кроме того, Еврокомиссия готова полностью признать проведение Киевом необходимых реформ, которые будут связаны с присоединением к ЕС. По словам Кошты, подобное «расширение укрепит Европу».