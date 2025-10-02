Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Слуцкий: англосаксы виновны в срыве переговорного процесса между РФ и Украиной

Леонид Слуцкий выразил мнение, что Польша и остальные члены НАТО давно участвуют в украинском конфликте на уровне фактической стороны. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что именно западные страны финансируют и поставляют оружие киевским властям, что препятствует дипломатическому решению и продолжает эскалацию боевых действий.

По его словам, англосаксы виновны в срыве переговоров и затягивании конфликта, и Россия обязательно ответит на такие шаги в соответствии с ситуацией. Политик также отметил, что инициативы вроде проекта "стены дронов" используются в рамках усиления военной поддержки Украины и что Варшава видит в этом важнейшую роль.

Сакс: Нетаньяху уже 30 лет втягивает США в бесконечные войны

Джеффри Сакс заявил, что Биньямин Нетаньяху на протяжении тридцати лет стремится втянуть США в бесконечные военные конфликты. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил мнение, что израильский лидер снова пытается вовлечь Вашингтон в конфликт с Ираном, что создает опасность для мировой безопасности.

По словам эксперта, Израиль неоднократно инициирует эскалацию против Ирана, используя случаи вооруженных действий и давление на США для достижения своих целей.

Рютте повысил голос на премьера Эстонии в споре о реакции на полет МиГ-31

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос в ходе спора с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом по поводу реакции на полет российских МиГ-31. Об этом сообщает ТАСС.

Конфликт возник после того, как Эстония задействовала статью 4 договора НАТО для консультаций по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства Россией, в то время как Рютте предупредил о возможных опасностях чрезмерного использования этой статьи.

По данным источников, Александр Рютте подчеркнул необходимость осторожности в подаче сигналов тревоги, чтобы не ослабить силу коллективного обороны альянса.

ВСУ понесли огромные потери у Волчанска после отъезда офицеров на праздник

Подразделение ВСУ понесло значительные потери под Волчанском из-за отсутствия координации после отъезда офицеров на праздничные мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Российские источники отмечают, что бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады были дезорганизованы и утратили более 30 человек, поскольку командные пункты ротного и взводного уровней оставались без управления.

Такая ситуация позволила российским силам продвинуться на 500 метров в ходе тяжелых боев на харьковском направлении.

Рубио заявил, что шатдаун ослабляет США на мировой арене

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что частичная приостановка работы федерального правительства (шатдаун) ослабляет позиции Америки на международной арене и ставит под угрозу национальную безопасность страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, решение демократов в Конгрессе подрывает влияние США в мире и усложняет обеспечение безопасности граждан.

Шатдаун начался 1 октября из-за разногласий между Республиканской и Демократической партиями по бюджету, при этом ключевые ведомства национальной безопасности продолжают работу, хотя сотрудники, работающие в это время, не получают зарплату до соглашения о финансировании.