Мужчину приговорили к смертной казни за пост с критикой президента Туниса, пишет Daily Mail.

Адвокат Уссама Буталджа сообщил, что 56-летний Сабер Шушан был приговорен к смертной казни за посты в соцсетях, в которых он критиковал президента страны Кайса Саида.

«Судья в Набеле приговорил моего клиента к смертной казни за публикации в сети. Это шокирующее и беспрецедентное решение», — заявил юрист, отметив, что приговор уже обжалован.

Сабер Шушан, по словам защитника, не является политическим активистом — он малообразованный рабочий, который до ареста просто высказывал недовольство политикой президента.

«Мы и так живем в бедности, а теперь к ней добавились угнетение и несправедливость. Мы не можем в это поверить», — рассказал брат осужденного.

Смертные приговоры в Тунисе выносятся редко и не приводятся в исполнение уже более 30 лет. Однако сам факт вынесения такого решения вызвал бурю возмущения в соцсетях. Многие тунисцы и правозащитники увидели в нем попытку запугать критиков режима.