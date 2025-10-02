В европейская стране задержали членов экипажа остановленного танкера

Французские военные задержали капитана и его помощника с танкера Boracay, следовавшего из России. Судно находилось на якоре у побережья Сен-Назера, сообщает BFM TV со ссылкой на источник в армии и прокуратуру.

© Московский Комсомолец

По данным телеканала, задержанных подозревают в возможной причастности к инциденту с дронами над Данией. Танкер был возвращён во внутренние воды Франции, где расследование поручено Национальной полиции.

Сервис отслеживания морских перевозок указывает, что Boracay (ранее известный также как Pushpa) вышел из российского Приморска и должен был прибыть в индийский порт Вадинар. За последний год судно несколько раз меняло название — оно также носило имена Varuna и Kiwala. В настоящее время против него действуют санкции ЕС и Великобритании.

Маршрут Boracay пролегал через Балтийское море, Северное море и Ла-Манш. Обогнув северо-запад Франции, судно неожиданно изменило курс и встало на якорь у западного побережья страны.

Французские власти начали расследование из-за того, что экипаж не смог предоставить документы о принадлежности судна и отказался выполнить официальные распоряжения. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что действия команды представляют собой «очень серьёзные ошибки», что обосновывает передачу дела в суд.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не располагают сведениями о танкере.

Издание Le Figaro сообщает, что Boracay фигурирует в расследовании Дании, связанного с появлением в середине сентября беспилотников над её территорией. Дроны наблюдали в небе нескольких аэропортов, включая Копенгаген, а также рядом с военными объектами. Датская сторона подозревает, что они могли быть запущены с одного из трёх судов, находившихся поблизости в тот момент: Boracay, Astrol-1 и Oslo Carrier 3.