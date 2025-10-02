СМИ: саммит глав стран ЕС в Копенгагене зашел в тупик

Саммит лидеров стран — участниц Европейского союза, который прошёл 1 октября в Копенгагене в неформальной обстановке, зашёл в тупик.

Об этом пишет газета Politico. Издание отмечает, что «давняя европейская проблема», которая заключается в склонности к обсуждению кризиса вместо его решения, вновь вернулась в среду.

«Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолёты и с учётом гибридных атак саммит зашёл в знакомый тупик», — указывается в материале.

Ранее стало известно, что глава правительства Словакии Роберт Фицо не смог принять участие в неформальном саммите ЕС из-за проблем со здоровьем.