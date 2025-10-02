Президент Румынии стал мемом из-за похожего на Байдена поведения

В интернете распространяются кадры, на которых президент Румынии Никушор Дан растерялся перед караулом. Как пишет RT, это насмешило пользователей сети, и теперь политик стал интернет-мемом.

© Lenta.ru

На официальной церемонии Дан не понял, куда ему идти, и стал топтаться на одном месте перед караулом. Из-за такого поведения его сравнили с бывшим президентом США Джо Байденом, над которым часто подшучивали за то, что он запинается и оговаривается.

Румынский телеканал Antena3 в связи с этим заявил, что политик просто «забыл о протоколе официальных мероприятий».

В июне американский лидер Дональд Трамп чуть не упал, поднимаясь по трапу самолета. Следом за ним споткнулся и госсекретарь Марко Рубио. Это видео также разошлось по сети.