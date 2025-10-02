«Меняем подход»: фон дер Ляйен раскрыла детали нового пакета санкций против РФ

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального европейского саммита в Дании заявила, что ЕС при подготовке очередного 19-го пакета санкций против России «‎меняет подход от поэтапного усиления давления к жестким мерам».

«‎Сейчас время еще больше увеличить давление на Россию. И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям», – приводит слова главы ЕК РИА Новости.

По ее словам, больше не будет применяться поэтапная схема санкций. Вместо этого предлагаются гораздо более строгие меры, касающиеся энергетического сектора, финансовых услуг и торговли. Эти изменения будут включены в 19-й пакет ограничений. Напомним, Россия готовится конфисковать зарубежные активы в ответ на действия ЕС.

Накануне президент подписал указ, который позволяет ускоренно продавать государственные активы по особым правилам. Отмечается, что документ рассчитан на ускорение сделок не только с российскими, но и с иностранными компаниями. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложит обменять 140 миллиардов евро из заблокированных российских активов на бескупонные облигации, чтобы передать их Украине. Об этом пишет издание 360.ru.